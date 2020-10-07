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YÖK'ten üniversite tedbirlerine ilişkin açıklama!

07 Ekim 2020 Çarşamba - 10:37 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 10:37

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için kılavuz hazırlandı.

Kılavuzdan: Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır.


  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk  Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz  ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın  Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi  Kılavuzu" hazırlandı. 
 
YÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla  mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz  ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları  belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yükseköğretim Kurulu  Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK ve TSE iş  birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve  Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.
 
YÖK Başkanı Saraç, kılavuzun takdim bölümünde kaleme aldığı yazıda,  TSE ile yürütülecek çalışmaların ilki olan kılavuzun, küresel Kovid-19 salgını ve  bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, yükseköğretim kurumlarında sağlıklı  ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon  kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapının  geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemek amacıyla  hazırlandığını anlattı.
 
Saraç, "Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim  faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam  edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu  bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte  salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Yükseköğretim  Kurulu ile ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile yerel otoritelerin  kararları da yakinen takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.
 
Akademik-idari personel ile öğrencileri salgından korumaya yönelik  tedbirler
 
YÖK-TSE iş birliğiyle hazırlanan kılavuzda, Kovid-19 özelinde  üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla akademik-idari personel  ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve  enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi.
 
Kılavuzda, ayrıca eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında  enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu  ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekanların fiziksel özellikleri gözetilerek  oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı.
 
Salgına yönelik uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili  kurullarında
 
Kılavuza göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde, salgının bölgesel ve  yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki,  üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. Salgın süresince devletin ilgili  kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının da takip  edilmesi ve ona göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret  edilen kılavuzda, "Üniversiteler, koronavirüs komisyonları ve ilgili diğer kurul  ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi alternatif  planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabilmelidirler. Bu bağlamda  yüz yüze yapılabilecek olan teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra staj ve iş  yerinde mesleki uygulamalarda da kişisel koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir."  ifadelerine yer verildi.
 
Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması  durumunda "temaslılar" ve "yakın temaslıların" tespit edilerek ilgili sağlık  birimlerinin bilgilendirilmesi, yakın temaslıların hemen izole edilmesi gerektiği  bilgisine yer verildi.
 
Maske kullanılmalı, ortamlar sıkça havalandırılmalı
 
Kılavuzda, üniversite kampüslerinde Kovid-19 önlemleri kapsamında  alınması gereken önlemlere ilişkin şunlar kaydedildi:
 
"Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı  sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise  maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan  mekanlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça  havalandırılmalıdır.
 
Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis  araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni  sağlanmalıdır. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler,  kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan  dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalıdır. Öğrencilere ve tüm  personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri  ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri  gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.
 
Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve spor  tesisleri gibi ortak kullanım alanları, periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak  kullanılan mekanlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Salgının bölgesel ve yerel  seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya  on-line yapılmalıdır. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve  dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1  metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum  öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli,  oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. Korunma ve  tedbirlere yönelik afiş-poster gibi bilgilendirici materyallere uygun yerlerde  yer verilmelidir."
 
Şarkı söyleme ve yüksek sesle konuşma durumlarında büyük salonlar  kullanılmalı
  
Kılavuzda ayrıca, dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle  konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe  düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağına  işaret edilerek "Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması,  tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve  sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmelidir." tavsiyesinde bulunuldu.
 

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yök tedbir kılavuz
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