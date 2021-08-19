YÖK’ten tıp eğitimini yarıda bırakanlara “diploma” kararı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; Tıp Fakültesine kayıt olarak 6 yıllık eğitimini tamamlamayanlardan; ilk iki yıllık eğitimini ve/veya 120 AKTS'yi başarıyla tamamlayanlara "Sağlık Bilimleri" alanında ön lisans, en az dört yıllık eğitimini ve/veya 240 AKTS'yi tamamlayanlara ise "Sağlık Bilimleri" alanında lisans diploması düzenlenmesine karar verdi.