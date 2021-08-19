Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; Tıp Fakültesine kayıt olarak 6 yıllık eğitimini tamamlamayanlardan; ilk iki yıllık eğitimini ve/veya 120 AKTS'yi başarıyla tamamlayanlara "Sağlık Bilimleri" alanında ön lisans, en az dört yıllık eğitimini ve/veya 240 AKTS'yi tamamlayanlara ise "Sağlık Bilimleri" alanında lisans diploması düzenlenmesine karar verdi.
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- YÖK’ten tıp eğitimini yarıda bırakanlara “diploma” kararı!
YÖK’ten tıp eğitimini yarıda bırakanlara “diploma” kararı!
19 Ağustos 2021 Perşembe - 11:06 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 11:06
Yükseköğretim Kurulu Tıp Eğitimini yarıda bırakanların sağlık bilimleri alanında lisans ve ön lisans düzeyinde diploma düzenlenmesine karar verdi.
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