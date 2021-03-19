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YÖK'ten tepki! Bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldı

19 Mart 2021 Cuma - 14:14 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 14:21

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insani saiklerle sağlanmış olan, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yönelik "yatay geçiş imkanı"nın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) dolanmanın bir yolu haline getirilmiş olmasının kamu vicdanını zedelediğini belirterek, bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, bazı üniversitelerce de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.


YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde  özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin  mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığı ifade  edildi.
 
Açıklamada, son derece olumlu düşünceler ve iyi niyetle alınan  kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimalinin YÖK'e yapılan şikayetler ve  basına yansıyan haberlerde yer aldığına işaret edilerek, Kurul'un yaptığı  inceleme sonucu bazı usulsüz yatay geçişlerin ve bunların özellikle Ukrayna'daki  bazı yükseköğretim kurumları üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiği  bildirildi.
    
YKS'de başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık ve hukuk gibi  programlara yatay geçiş yapacak kişilerden, Dünya Üniversite Sıralamaları'nda ilk  1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı  sıralamasının aranmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Söz konusu sıralamalarda ilk 1000'de yer alan Ukrayna'daki bazı  yükseköğretim kurumlarının, 'yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf  olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına  usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede  bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı'  anlaşılmıştır."
 
"KKTC'DEKİ OLAY DENETLEME RAPORLARINA YANSIDI"
 
Açıklamada, KKTC'deki bazı üniversitelerde önce YKS'de başarı  sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapıldığı, sonra başarı  sıralaması olan Türkiye'deki ilgili programlara geçiş sağlandığının da denetleme  raporlarına yansıdığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
"Bir örnek verilmesi gerekirse YKS başarı sırası 231 bin olan bir  adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından  KKTC'deki bir üniversitenin hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da  buradan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi hukuk programına mevzuata aykırı  biçimde geçiş yaptığı görülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkündür."
 
"KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ"
 
Kovid-19 küresel salgını nedeniyle insani saiklerle sağlanmış olan  yatay geçiş imkanının, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için  YKS'yi dolanmanın bir yolu haline getirilmiş olmasının kamu vicdanını zedelediği  vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri  yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak 'öğrenci  yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli  belgelerin tamamlatılması, belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri  tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul  kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat  hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi' üniversitelere  bildirilmiştir.
 
Yurt içinde YKS'ye yıllarca hazırlanan yüz binlerce gencimize ve  onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan  tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir  şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan, küresel salgın döneminde yurt  dışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan  kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul  edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir."
 
Açıklamada, bu çerçevede Kurul tarafından bazı üniversiteler hakkında  işlem başlatıldığı ve bazı üniversitelerin de sorumlularla ilgili savcılıklara  suç duyurusunda bulunduğu bildirilerek,
 
"Yükseköğretim Kurulu olarak bu gibi  hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve  hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız  kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere  tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz." ifadeleri  kullanıldı.

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