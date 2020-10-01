YÖK'ten Suriyelilere fazla kontenjan iddialarına yanıt

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yurt dışından mezun hekimlere açtığı denklik sınavında Suriyeli adaylara daha fazla kontenjan ayrıldığına dair iddialara ilişkin, "Üniversitenin ilanı, Diploma ve Derece Tespit Komisyonu'nun yapacağı mülakat olup, Seviye Tespit Sınavı değildir, kişilerin değerlendirmeleri komisyon görüşleri sonrası devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için tanıma ve denklik başvuru süreçleriyle ilgili olarak, diğer başvuru sahiplerinden farklı şekilde 'iki aşamalı' değerlendirme yapıldığı, Seviye Tespit Sınavı'nın yanı sıra diploma ve derece tespitlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

'BU SÜREÇ SEVİYE TESPİT SINAVI YERİNE GEÇMEMEKTE'

İbraz ettikleri belgeleri için resmi makamlardan onay alamayan Suriyeliler de dahil yabancı uyruklu adayların, Seviye Tespit Sınavı'na girebilmek için ayrıca diploma ve derece tespit süreçlerine tabi tutulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: