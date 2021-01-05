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YÖK'ten flaş Boğaziçi Üniversitesi açıklaması!

05 Ocak 2021 Salı - 17:55 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 18:10

YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır. Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."


YÖK'ten yapılan açıklama: "Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih  Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır. Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir.
 
Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı  bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde  yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.
 
(Prof.Dr.Melih Bulu) Akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve  bu sürecin 7 yılını Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamış olduğu  unutulmamalıdır"

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YÖK Boğaziçi Üniversitesi rektör
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