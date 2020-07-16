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YÖK'ten bilimsel araştırmanın önünü açacak yeni düzenleme

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:35 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:35

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına bilimsel araştırma projesi kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek.


Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel araştırma  Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
YÖK'ün internet sayfasından da yönetmeliğe ilişkin, "YÖK'ten  araştırmanın önünü açacak ve kamu kaynağının kontrolünü sağlayacak yeni  düzenlemeler" başlığıyla bilgilendirme yapıldı.
 
Buna göre, yönetmelik sürecinde başta araştırma üniversiteleri başta  olmak üzere, birçok üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)  koordinatörleriyle YÖK'te toplantılar gerçekleştirildi.
 
Yönetmeliğe son hali, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleri alınarak verildi. Böylece BAP  Yönetmeliği'nde birçok köklü değişiklik gerçekleştirildi.
 
Proje değerlendirmesinin niteliğinin artırılması amacıyla  yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında  uzman ve en az doktora derecesine sahip proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara  ücret ödenebilecek.
 
Görevlendirilen uzmana, 10000 gösterge rakamının ilgili yılın memur  aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücret  ödenebilecek. Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma  projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Bir  kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir yılda 6'yı  geçemeyecek.
 
Ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına BAP kaynaklarından kaynak  aktarımı yapılabilecek. BAP kaynaklarından ulusal veya uluslararası kurum ve  kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak  üzere, proje bedelinin yüzde 30'unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından  önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkı  verilebilecek.
 
BAP Komisyonu üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek
Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü,  desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma  performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının  ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili  faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili  olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyon,  üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek.
 
Görevler ayrılığı ilkesine uygun hareket edilecek
Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, izlenmesi,  yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve  araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi görevi  üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon komisyon tarafından  gerçekleştirilecek.
 
Bilimsel araştırma projelerine ilişkin bütçe, muhasebe, satın alma ve  taşınır işlemleri ise Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından  gerçekleştirilecek.
 
Yeni düzenlemeyle, bilimsel araştırma projelerinin kabulünde ve  uygulamasında görev alanlara ilişkin sorumluluklar ve denetim esasları  belirlendi.
 
Tez projelerine 6 ay ek süre verilebilecek
Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler  için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek. Ancak süre  uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme  komitesinin onayı ile en fazla 6 aya kadar devam ettirilebilecek.
 
Bursiyerlerin SGK kesintileriyle ilgili hususlar belirlendi
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5'inci  maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle  ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon  tarafından belirlenecek.
 
Proje destekleri YÖKSİS'e girilecek
Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma  projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim  Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin  sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS'e  girilecek.
 
YÖKSİS'e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip  etme görevi ve sorumluluğu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  Koordinatörüne ait olacak. Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet  sayfasından kamuoyuna duyurulacak.
 
BAP bütçesindeki kaynağın neması da yine araştırma için kullanılacak
Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan  tutarlar, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  değerlendirilebilecek.
 
Bu şekilde elde edilen nemalar, kaynağı ile ilişkilendirilerek özel  hesaba gelir kaydedilecek.
 

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Yükseköğretim Kurulu YÖK bilim
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