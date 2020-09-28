YÖK sözleşmeli uzman alımı yapacak! Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uzman yardımcısı ne zaman, şartları nelerdir?

YÖK sözleşmeli uzman alımı yapacak. Adayların, ww.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmaları ve istenilen belgelerle birlikte 25 Eylül - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

İlanın detayları için tıklayınız

YÖK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 1 UZMAN 1 Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olup, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.İngilizce dilinde KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak. 2 UZMAN 1 Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi ile Edebiyat Fakültelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezunu olmak.

İngilizce dilinde KPDS,YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

3 UZMAN 2 Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültelerinin birinden mezun olmak.

Arapça dilinde KPDS,YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

GENEL ŞARTLARI

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.



İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)

Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

2018 KPSS P3 sonuç belgesi

Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge

Özgeçmiş

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren belge

Başvurular www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 25.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresinde olacak şekilde posta ile göndermek. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.



BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.



DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.