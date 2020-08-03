YÖK Sanal Fuar kaydı nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için adaylara YÖK'ten destek!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda sanal fuar düzenleniyor. Peki, YÖK Sanal Fuar kaydı nasıl yapılır? YÖK Sanal Fuar kayıt ekranı...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YKS tercihi yapacak üniversite adayları için Sanal Fuar düzenliyor. YÖK öncülüğünde düzenlenen Sanal Fuar'da adaylar için tercih sürecini kolaylaştırmak aynı zamanda üniversitelerin ve programlarının tanıtılması da amaçlanıyor. Peki, YÖK Sanal Fuar kaydı nasıl yapılır? YÖK Sanal Fuar kayıt ekranı...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde bir sanal fuar düzenleniyor.

“Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla düzenlenen Fuarla YÖK, öğrencilere, corona virüs salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz" dedi.

SANAL FUAR CANLI SOHBET ORTAMINDA YAPILACAK

YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) göstermiş oldukları başarı nedeniyle tebrik etti. Saraç, öğrencilerin program ve üniversite tercihi bağlamında gelecekleri açısından önemli bir karar verme sürecinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

200 ÜNİVERSİTE KATILACAK

200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler; öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler.

ADAYLAR BÖLÜMLER HAKKINDAN DETAYLI BİLGİ EDİNEBİLECEK

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği Fuar’a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.