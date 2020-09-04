Sağlıkta lisans tamamlama sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı. Peki, Sağlıkta lisans tamamlama kayıtları ne zaman yapılacak? İşte YÖK'ten yapılan açıklama...

YÖK, sağlık ta lisans tamamlama sonuçlarını açıkladı. YÖK yaptığı açıklamada, 2020 Sağlık Lisans Tamamlama sonuçlarına göre kayıt işlemlerinin 9 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Peki, Sağlıkta lisans tamamlama kayıtları ne zaman yapılacak? İşte YÖK'ten yapılan açıklama...

KAYITLAR NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri, YKS e-kayıt tarihlerini takiben 9-17 Eylül, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül'de yapılacak.

Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.

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