YÖK sağlıkta lisans tamamlama 2020! Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları başladı mı? (Sağlıkta lisans tamamlama 2020)

Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları ne zaman, sorusuna yanıt aranıyordu. YÖK merak edilen soruya cevap verdi. YÖK yaptığı açıklamada, 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemlerinin başladığını duyurdu. İşte Sağlıkta lisans tamamlama 2020 hakkında merak edilenler…

Sağlık'ta lisans tamamlama başvuruları başladı. YÖK, sağlıkta lisans tamamlama başvurularını almaya başladı. YÖK sağlıkta lisans tamamlama hakkında yaptığı açıklamada, ‘’2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69 uncu maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.’ İfadelerini kullandı.

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA ŞARTLARI

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 12/08/2020 (Saat: 15:30) - 21/08/2020 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabileceklerdir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2019 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURULARI 2020

https://www.turkiye.gov.tr/yok-lisans-tamamlama-basvurutercih-sistemi-4467

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA KONTENJANLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 4000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 150 kişi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 1000 kişi

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 3000 kişi

2020 DGS başvurularında sağlık yönetimi lisans bölümüne açıköğretim olarak 10 bin kişilik kontenjan açılmış, sosyal hizmet lisans bölümüne açıköğretim olarak 4150 kişilik kontenjan açılmıştır.