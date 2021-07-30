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YÖK resmen duyurdu! Dört üniversiteye rektör atanacak

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 17:55 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 17:55

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Marmara, Bolu Abant İzzet Baysal, İzmir Bakırçay ve Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerine rektör ataması yapılacağı bildirildi.


YÖK'ün internet sitesinde, dört üniversite için rektör adaylığı  başvuru ilanı yayımlandı.
 
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için  belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 13 Ağustos Cuma günü mesai  bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvurabilecek.
 
Başvurular, bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına,  ayrıca "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.
 
Adaylar, başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor  olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bulunan "Kamuda  ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar  ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak." şartını  sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

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YÖK rektör atama
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