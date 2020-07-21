YÖK personel alımı yapacak! YÖK sözleşmeli uzman personel alımı şartları ve başvuru koşulları…

Yükseköğretim Kurulu uzman personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli uzman personel alımı yapacak. Yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli personel alımı 2020 ilanı...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesinin (c) fıkrası uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)" denildi.

YÖK PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. 2018 KPSS P3 sonuç belgesi

4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

5. Deneyim istenen pozisyonlar için çalıştığına dair belge.

6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 21.07.2020-30.07.2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresinde olacak şekilde posta ile göndermek. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI NELERDİR?

Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları, deneyim istenen pozisyonlar için belirtilen alanla ilgili olacaktır.

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