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YÖK Milli Sporcu Yerleştirme 2020 | ÖSYM Milli Sporcu kılavuzu yayımlandı! Milli sporcu tercihleri nasıl yapılır?

02 Ekim 2020 Cuma - 13:06 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 13:06

ÖSYM, 2020 YKS milli sporcu tercihleri için başvuru kılavuzu yayımladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınıyor. YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler alınmaya başlandı. Adaylar tercihlerini, 9 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek. Milli sporcu tercihi nasıl yapılır?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kılavuzuna göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugünden itibaren 9 Ekim saat 23.59'a kadar tercih yapabilecek. 

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin; "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

 

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