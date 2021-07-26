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YÖK duyurdu! Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021 başlıyor!

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:31 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 14:33

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021" yarın başlayacak.


YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021,  27-29 Temmuz 2021'de Türkiye saati ile 08.00-20.00 arasında yapılacak.
 
180 ÜLKEYE CANLI BAĞLANTI YAPILACAK!
 
Türk üniversiteleri, Sanal Fuar aracılığıyla başta diplomatik  temsilciliğin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim  çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyallerle, canlı  bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yapacak.
 
Fuar kapsamında potansiyel öğrenciler ve aileleri, Türk yükseköğretim  sisteminin yanı sıra, tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi  sahibi olabilecek.
 
ULUSLARARASI DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!
 
İlki geçen yıl düzenlenen ve dünya çapında büyük ilgi gören Study in  Turkey YÖK Sanal Fuarı'nın bu yıl da uluslararası düzeyde büyük ilgi görmesi  bekleniyor.
 
Sanal fuarda, üniversitelere ait stantların yanı sıra, Yurtdışı  Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre  Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin  uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantlar yer alacak.
 

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