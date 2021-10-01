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YÖK duyurdu! Ek sınav kararı...

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 17:52 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 18:01

Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren son dakika açıklaması! YÖK resmen duyurdu. Azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslere ek sınav hakkı tanındı.


YÖK'ten yapılan açıklamada, tanınan haktan aynı sebeple ilişiği  kesilmiş öğrencilerin de yararlanabileceği belirtildi. Yükseköğretim Kanunu'nun 44' üncü maddesinin (c) bendi gereği  öğrencilerin öğrenim süreleri hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir  kısmının ilişiği başarısızlık sebebiyle kesilmiş veya kesilmek üzeredir. Ancak bu  durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusunda  üniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta, Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda  soru ve talep iletilmektedir. Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle  alınmamış dersler veya devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili  maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı  uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır."
 
Özellikle, "hiç alınmayan derslerle devam koşulunun sağlanmadığı  derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği" hususunun tartışmalara  yol açtığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 pandemisi koşulları da dikkate  alınarak değerlendirildiği ve azami süresini dolduran hazırlık, ara sınıf, son  sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını kazanılması  gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin ek sınav hakkından  yararlanabilmelerine karar verildi.
 
 
Açıklamada, bu durumdaki öğrencilerden, 2017-2018 eğitim öğretim  yılından itibaren ilişiği kesilenlerin de başvurmaları halinde, söz konusu  maddenin aynı imkanlarından yararlanabileceği, ancak ek sınav haklarının  kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisinin esas olacağı  belirtildi.

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