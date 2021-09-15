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YÖK duyurdu! 2021 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı!

15 Eylül 2021 Çarşamba - 9:33 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 9:33

2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlandı. YÖK'ten yapılan duyuruda, Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemlerinin 23-28 Eylül 2021 yapılacağı belirtildi. İşte 2021 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları...


YÖK, 2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ayrıca, kayıt hakkı kazanan adayların kayıt takvimi de belli oldu. YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 23 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 
Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır. Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir."
 
2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sonuç öğrenmek için tıklayınız.
 
2021 Sağlık Lisans Tamamlama Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.
 
2021 Sağlık Lisans Tamamlama Üniversite Bazlı Puanlara ulaşmak için tıklayınız?.

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