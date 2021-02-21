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YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası hayatını kaybetti!

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 13:09 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 13:34

Yükseköğret,m Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti. Saraç'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı ve Fatih Camisi'ne götürüldü.


İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emin Saraç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 
 
Bakan Koca'nın mesajı şöyle: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."
 
Mehmet Emin Saraç'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı. 
 
Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü. 
 

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