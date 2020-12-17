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YÖK Başkanı Saraç'tan rezalet sözlere tepki! 'Asla kabul edilemez'

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 17:34 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 17:59

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez." dedi.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta  Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Üniversitesinin,  bir öğretim üyesinin katıldığı televizyon programında üniversiteler hakkındaki  sözleri nedeniyle işlem başlattığını hatırlattı.

Akademisyenlerle ilgili disiplin  işlemlerinin kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilip  yürütüldüğünü aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir  televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun  haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem  başlatılmıştır. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap  duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla  kabul edilemez. Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve  hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara  dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz."
 

 

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