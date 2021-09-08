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YÖK Başkanı’ndan üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması!

08 Eylül 2021 Çarşamba - 10:21 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 10:21

Koronavirüs sebebiyle üniversitelerde ara verilen yüz yüze eğitim 1,5 sene aradan sonra tekrardan başlıyor. Yeni eğitim-öğretim senesinin ayrıntılarını anlatan YÖK Başkanı Erol Özvar, “Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40’ı yahut herhangi bir dersin yüzde 40’ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek” şeklinde konuştu.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 1,5 yıl öncesinde olduğu gibi 2021-2022 eğitim  öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde  Kovid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi.

Erol Özvar, AA muhabirine, 2021-2022 akademik yılında üniversitelerde  yüz yüze eğitimin başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni akademik yılın tüm öğrenciler, veliler ve öğretim elemanları için  hayırlı olmasını dileyen Özvar, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  sonuçlarına göre üniversiteye yeni başlayacak öğrencileri tebrik etti.

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar için  iki kez daha ek yerleştirme yapılacağını hatırlatan Özvar, "İlk yerleştirme  işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de asla  morallerini bozmamalarını, ek yerleştirmeler konusunda dikkatlice çalışmalarını,  aileleriyle, yakınlarıyla istişareler yapmak suretiyle tercihlerini yapmalarını  vurgulamak isterim. Merkezi yerleştirmede kendisine bir yer bulamayan  öğrencilerimiz de inşallah bu ek yerleştirmelerde başvurularını tamamlayacak ve  böylelikle yükseköğretim hayatında gelecekleri için program tercih etme şansı  yakalayacaklar." dedi.

Bu yıl ikinci ek yerleştirme için baraj puanlarının düşürüldüğüne  işaret eden Özvar, "İkinci ek yerleştirme, öğrencilerimize bir fırsat doğurdu.  Umarım gönüllerine göre, hayallerine göre uygun bir programa yerleşmiş olurlar."  diye konuştu.

"Uzaktan eğitim, yükseköğretimin bir parçasıdır, kendisi değil"

Üniversitelerde öğrencilerin 1,5 yıldır uzaktan eğitim yoluyla  derslerine devam ettiğini dile getiren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç gerçekten kolay olmayan bir süreçti. Ancak bu süreci  üniversitelerimizin başarılı yönettiği kanaatini taşıyorum. Öğrencilerimiz de  sabırla derslerine devam etti. Uzaktan eğitim, yükseköğretimin bir parçasıdır, kendisi değil. Uzaktan eğitimin, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin yerini alması  veya onu ikame etmesi beklenemez. Örgün eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir.  YÖK olarak bütün üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin esas olduğunu, kural  olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii şartlar bazen örgün eğitimde olduğu gibi yüz yüze  eğitimin yapılmasına imkan vermeyebilir. Nitekim geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca  Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimi bütünüyle uzaktan öğretim usulüyle yapmaya  çalıştık ve başardık. Şimdi 2021-2022 akademik yılında bütün üniversitelerimizde  aldığımız karara göre eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacak. Artık eğitim ve  öğretimin üniversitelerde yüz yüze, yani öğrencilerimizin arkadaşlarıyla beraber, öğretim üyeleriyle beraber, kampüsün içerisinde, fakültelerde, bütün sosyal  alanlarda yapılmasını arzu ediyoruz. 1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl  yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak.  Öğrencilerimizi heyecanla üniversitelerimize bekliyoruz."

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgın sürecinin devam  ettiğini belirten Özvar, "Bu gerçek, ancak bu gerçekle yükseköğretimde eğitim ve  öğretimin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Hibrit eğitim usulleri nasıl olacak?

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerde salgın sürecinde sağlıklı kampüs  uygulamaları konusunda YÖK, TSE ve Sağlık Bakanlığı ile geçen yıl hazırlanan  rehberin güncellendiğini ve yeni duruma uyarlandığını belirtti.

YÖK'ün çerçeve kararlarını içeren iki rehberin, uygulamalarda  üniversite yönetimlerine yol gösterici mahiyette olduğuna değinen Özvar,  "Üniversitelerimizin kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına  uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe  havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok derslerin yapılmaması,  mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması, basit gibi  görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir.  Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum  kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine  önemli uygulamalardır." değerlendirmesini yaptı.

Rehberde, Kovid-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçlerine  ilişkin detayların yer aldığını anlatan Özvar, şu bilgileri verdi:

"Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak.  Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri  için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle  paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin  yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Yani bu şekilde  üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz  dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece  üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim  faaliyetleri yürütülebilecek."

Harmanlanmış eğitimin, yüz yüze eğitimin yanı sıra bir ders veya  derslerin bir kısmının internet yoluyla yapılması olduğunu dile getiren Özvar,  uzaktan eğitimin sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir  bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabileceğini söyledi. Özvar,  böylece öğrencilerin diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve  notlara ulaşabileceğini ifade etti.

Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken "senkron"  denilen aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabileceğini, ayrıca  "asenkron" yani derslerin video kayıtlarının izlenmesinin önünü açan uygulamalar  yapabileceğini belirten Özvar, "Böylece yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi,  senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle öğretimin daha zengin  şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak. Kovid-19 süreci içinde üniversitelerimiz, bu öğretim yöntemlerinden diledikleri şekilde istifade edebilecek." diye konuştu.

"Üniversitelerimizin tüm bileşenlerinin aşı olmasını bekliyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Kovid-19 salgını sürecinde yüz yüze  eğitimde tüm üniversite çalışanları ve öğrencilerin sağlığını korumanın önemine  işaret ederek, "Üniversite çok büyük bir ekosistemdir. Bu ekosistemde, öğretim  elemanlarımız, idari personelimiz, öğrencilerimiz, üniversite-sanayi iş birliği  çerçevesinde yakın temasta olan firmalar, tedarikçi kurumlar gibi pek çok paydaş  bulunur. Bu ekosistemin her bir parçasından hepimiz birbirimize karşı  sorumluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Paydaşların her birinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  defaatle dile getirdiği aşı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini  beklediklerini ifade eden Özvar, "Üniversitelerimizdeki öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve öğrencilerimize aşı konusunda seslenmek istiyorum.  Üniversitelerimizin tüm bileşenlerinin aşı olmasını bekliyoruz. Aşı konusunda  hassasiyet gösterirlerse, öğrencilerimiz aşılarını olurlarsa, maske, mesafe ve  temizlik kurallarına dikkat ederlerse üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretimi  çok daha rahat, çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz." diye konuştu.

Üniversiteler, öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelle ilgili  salgının seyrini HES kodu üzerinden takip edebilecek

Erol Özvar, kampüslerde, Kovid-19 süreçlerinin takibinin nasıl  yapılacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Gerek YÖK olarak gerek üniversiteler olarak öğrencilerimiz, öğretim  elemanlarımız ve idari personelimizle ilgili Kovid-19 verileri, HES kodu  üzerinden takip edilecek. Bildiğiniz gibi kampüslere, yerleşkelere kimlik ibraz  etmek suretiyle girilebilir. Üniversitelerimiz de bu konuda HES kodu  çalışmalarını Sağlık Bakanlığı ile yürütmektedir. Bu konuda çok gelişmiş bir  iletişim altyapımız bulunuyor. YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerimiz, Sağlık  Bakanlığı ile şu anda protokol yapmış durumda. Üniversitelerimiz, Kovid-19 ile  ilgili anlık dijital verileri güncellenmiş bir şekilde Sağlık Bakanlığından  alabilecek. Üniversiteler, kendi öğretim elemanları, idari personel ve  öğrencileriyle alakalı Kovid-19 aşı, risk, enfekte ya da karantina gibi durumlara  ait dijital verileri Sağlık Bakanlığından takip edebilecek. Böylelikle  üniversitelerimiz, kendi öğrenci ve öğretim elemanı nüfusuyla ilgili salgının  seyrini yakından izleyebilecek. Bu fevkalade önemli bir düzenlemedir. Bu dijital  verilerle bizler aslında Kovid-19'u üniversite ölçeğinde, kampüs ölçeğinde takip  etme imkanına sahip oluyoruz. Kovid-19 ile alakalı dijital yönetim usulünü  üniversitelere getirmiş oluyoruz. Bu sistemle üniversitelerimiz, salgın  şartlarında çok daha etkin bir yönetime kavuşmuş olacak."

Üniversitelerde pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılacak?

Prof. Dr. Özvar, kampüslerde pozitif vaka halinde yapılması  gerekenlerin ne olacağına ilişkin soru üzerine ise "Sağlık Bakanlığı, sosyal  alanlarda, kapalı alanlarda bir vaka ortaya çıktığında hangi tedbirlerin  alınacağını bizlerle paylaşmaktadır. Bu durumda Sağlık Bakanlığının yayımladığı  rehbere göre hareket edilecek. Bunun somut adımlarını üniversitelerimiz eğitim  öğretim dönemi başlamadan hemen önce bütün öğrencileriyle paylaşacak. Bütün  pozitif vaka durumları karşısında nelerin yapılacağı masada şu anda  bulunmaktadır." dedi.

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