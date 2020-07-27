YÖK Atlas robotu nasıl kullanılır, Atlas robotuyla YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS Atlas Tercih robotu 2020!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla, öğrenciler yoğun bir araştırmaya girişti. Bu yolda en çok araştırılan konulardan biri de YÖK Atlas tercih robotu oldu. Üniversite tercihi yapacak öğrencilere pusula olan YÖK'ün Atlas tercih programının nasıl kullanıldığı merak ediliyor. Peki, YÖK Atlas robotu nasıl kullanılır? YKS Atlas Tercih robotu 2020…

YÖK Atlas tercih robotu, üniversite öğrencilerinin tercihleri konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle tercih heyecanı yaşayan öğrenciler, doğru tercih yapabilmek için YKS YÖK tercih robotu hakkında araştırma yapıyor. Atlas tercih robotu ile, geçmiş dönemde üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve hangi başarı sıralamasıyla öğrenci aldıkların görülebiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversitenin ismi girilir, o üniversitedeki lisans programlarının listesini sıralanır. Detayları görmek için de programın üstüne tıklamak gerekiyor.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI EKRANI

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI

YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları” öğrenilebiliyor.