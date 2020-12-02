YÖK Atlas güncellendi! 2020 YKS taban puanları, başarı sıraları ve netleri!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021 yılında üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylar için YÖK Atlas programını güncelledi. Adaylar, 2020 YKS'de lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları netleri ve taban puanlarına göre yerleşen son kişinin puanlarını görebilecek. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas girişi...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların yararlandığı “Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)" modülünü güncelledi. YÖK Atlas programındaki Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modülleri 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların erişimine açıldı. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır? İşte detaylar...

YÖK, 2021 YKS'ye girecek adaylar için YÖK Atlas programını güncelledi. 2021 YKS adayları, 2020 YKS'de lisans ve önlisans programlarına yerleşen adayların kaç netle üniversiteye yerleştikleri YÖK Atlas NET Sihirbazı modülünde görebilecek.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Öğrenci dostu Yeni YÖK" tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan “Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)" içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları tamamlandı. Adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu. YÖK Atlas programında Lisans / Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modüllerinin yanı sıra “Üniversitelerimiz, Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Meslek Atlası ve Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor. Bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor."

2020 YKS'DE YERLEŞENLERİN PUANLARI, NETLERİ VE BAŞARI SIRASI

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki “Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsayan Lisans ve Ön lisans Atlası'nda ise kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları, taban puan ve başarı sırası istatistikleri, yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, YKS başarı sıraları ve YKS net ortalamaları gibi bilgilere ulaşılabilecek. 2020 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin netleri YÖK Atlas'ta yer alıyor. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturuluyor.

YÖK ATLAS NET SİHİRBAZI NE İŞE YARAR?

Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. Üniversiteye hazırlanan adaylar, TYT-AYT Net Sihirbazı ile bir önceki yıl yerleşenlerin kaç netle yerleştiklerini görebilecek.

2020 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer alıyor. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturuluyor.

Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2020'de lisans/önlisans programlarına taban puanlarına göre yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

YKS'DE YERLEŞENLERİN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

2018, 2019 ve 2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsayan Lisans ve Ön lisans Atlası'nda ise kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları, taban puan ve başarı sırası istatistikleri, yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, yerleşenlerin YKS başarı sıraları ve yerleşenlerin YKS net ortalamaları gibi bilgilere ulaşılabilecek.

Yerleşen son kişinin netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana taban puanlarına göre yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin netleri dikkate alınıyor.