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Yok artık! Nusret bunu da yaptı...

Yok artık! Nusret bunu da yaptı... Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci Nusret Gökçe, yayınladığı eğlenceli karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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