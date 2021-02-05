YÖK akademik kariyer-liyakat projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi hangi üniversitelerde var, ne zaman başlıyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da birer konuşma yaparak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Proje kapsamında, belirlenen bazı alanlarda gelişimi desteklenmek istenen genç üniversiteler, akademik insan gücü ve araştırma altyapısı bakımından daha kıdemli üniversitelerle eşleştirildi. YÖK akademik kariyer-liyakat projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi hangi üniversitelerde var?

YÖK kariyer liyakat projesi nedir? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, açıklamasında projeye ilişkin olarak "Bu projenin amacı doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda biraraya gelecek. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç da toplantıda yaptığı açıklamada "Gerçekleşmeleri bir başka bahara kalacak karmaşık söylemlerimiz yok, YÖK Anadolu projesi gibi gerçekçi projelerimiz var. YÖK Anadolu Projesi, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin artık başında gelecek" dedi.

YÖK kariyer liyakat projesi ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz." dedi.

YÖK Anadolu Projesi hangi üniversitelerde var?

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlendi. Belirlenen üniversitelerin isimleri şöyle:Genç Üniversiteler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi.

Kıdemli Üniversiteler: Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.