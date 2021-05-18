YÖK açıkladı! Yabancı dil şartını kaldırdı

YÖK'ten otizmli öğrencilere yabancı dil müjdesi! Sanatta yeterlilik programlarına başvurularda yabancı dil şartı aranmayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim " başlıkları altında yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenciler için son yıllarda yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda son olarak “Otizm spektrum bozukluğu, işitme engelli ve zihin yetersizliği” olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamasına ilişkin karar bugün resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK bu kararı Özel Eğitim, Tıp ve diğer Sağlık programlarından alanında uzman akademisyenlerle yapılan değerlendirmeler sonucunda aldı.

YÖK tarafından alınan, engelli öğrencileri sevindirecek karara göre konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda, Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli olan,

b) Engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan,

c) Engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan adaylardan yabancı dil puanı şartı aranmayacak. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılacak. Bununla birlikte bu programlara başvurabilmek için adayların yabancı dil dışındaki kazanım ve yeterliliklere sahip olması ve üniversitelerin diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekecek.

YABANCI DİL ŞARTININ KALDIRMASI İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ DE SAĞLANDI

Özellikle İşaret Dilini anadil olarak kullanan işitme engelli öğrenciler ile otizm spektrum bozukluğu ve zihin yetersizliği bulunan bireylerin Türkçe'nin kullanımı ile ilgili sorunları bulunurken bu kişilerden yabancı dil belgesi istenmesi, belli alanlarda özel yetenekleri olan öğrenciler için lisansüstü eğitimi çok zorlaştırmaktaydı. YÖK’ün yabancı dil şartını kaldırması ile belli düzeyde engeli olan bireylere fırsat eşitliği de sağlanmış oldu.