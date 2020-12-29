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YÖK 2020 yılı çalışmalarını paylaştı!

29 Aralık 2020 Salı - 11:48 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 11:50

YÖK'ün bu yılki çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada, "YÖK değişti. Amaçlarıyla, takip ettiği yöntemleriyle, ortaya koyduğu yükseköğretim anlayışıyla, iş yapış şekliyle, öncelikleriyle her alanda değişti ve yenilendi. Şimdi 'Yeni YÖK' de Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor" dedi.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Kurul'un  bu yıl uygulamaya koyduğu proje ve düzenlemeleri sosyal medyadan paylaşarak,  "Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette  yeniden yapılandırmaya 2021'de de devam edeceğiz"." ifadelerini kullandı. 
 
 
Saraç, Twitter hesabından, YÖK'ün "https://www.yok.gov.tr" internet  sitesinde yayımlanan, Kurul'un bu yıl uygulamaya koyduğu proje ve düzenlemelerin  yer aldığı çalışmayı paylaştı.
 
Paylaşımında, YÖK"ün, yükseköğretime ilişkin parlak ve sofistike  söylemler, ileriye yönelik tasarımlar, retoriği yüksek taslaklar, entelektüel  paylaşımlar yapma yerine, ortaya koyduğu somut icraatlar, hayata geçirdiği  projeler, sonuç üreten düzenlemelerle yol almaya devam ettiğini belirten Saraç,  Kurul'un yetki devri süreçlerini başlatarak teferruatla uğraşmayı artık terk  ettiğini, yasalardan şikayet etme acziyetine düşme yerine mevzuatın imkanlarını  akılcı tarzda kullandığını aktardı.
 
Saraç, YÖK'ün güçlü koordinasyon-esnek yönetim tarzını benimseyerek,  yükseköğretim politikaları yapan ve uygulayan bir kurum haline dönüştüğüne işaret  etti.
 
"Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulması, Yükseköğretimde Misyon  Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi, YÖK 100/2000 Doktora Projesi, Hedef Odaklı  Uluslararasılaşma, Üniversite-Sanayi İş Birliği, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm,  Açık Bilim ve Açık Erişim Projesi, Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi,  Geleceğin Meslekleri Projesi, YÖK-Akademi Projesi" gibi pek çok projeyi  uygulamaya koyarak, sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Saraç,  şunları kaydetti:
 
"YÖK olarak bu yıl da bu çalışmalara yenilerini ekledik. Yeni YÖK  olarak, yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerektiğine inanıyor ve  bunun için çalışıyoruz. Kamu kurumuyuz, kamuya hizmet ediyoruz, kamuya hizmet  anlayışımız gereği şeffaflık içinde hesap verebilir olmaya önem veriyoruz. Onun  için 2020'de görev tanımımız içindeki rutin işlerin dışında gerçekleştirdiğimiz  sonuç üreten projelerimiz, yeni ve yenilikçi girişimlerimizin öne çıkanlarını  kamuoyuyla paylaşıyoruz. YÖK değişti. Amaçlarıyla, takip ettiği yöntemleriyle,  ortaya koyduğu yükseköğretim anlayışıyla, iş yapış şekliyle, öncelikleriyle her  alanda değişti ve yenilendi. Şimdi 'Yeni YÖK' de Türk yükseköğretim sistemini  değiştiriyor. Sizlere 2020'de 'Yeni YÖK' olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve  düzenlemelerin bir kısmını sunuyoruz. Türk yükseköğretimini planlamalarımıza  uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021'de de devam  edeceğiz."
 
YÖK 2020 ÇALIŞMALARI 
 
Kurulun internet sitesinde "YÖK'ün 2020 Yılında Hayata Geçirdiği Yeni  Projeler ve Düzenlemeler" başlıklı çalışmaya ilişkin şu bilgiler aktarıldı:
 
"- YÖK-Gelecek Projesi ile 'şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği'  gözetilerek üniversitelerdeki akademik kadro kullanımlarında mevcut genel cari  usule ek olarak yeni bir yöntem getirildi.
 
- YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile evde bilgisayarda deney yapma  imkanı sağlandı.
 
- Bölgesel kalkınma odaklı üniversite sayısı 15'e çıkarıldı.
 
- YÖK Dersleri Platformu ile öğrencilere dijital ders desteği sağlandı.
 
- Üniversitelere ilişkin değerlendirme raporları yayımlandı.
 
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  önlemler alındı, düzenlemeler yapıldı.
 
- Türk Yükseköğretim Sisteminde karma (hibrit) öğretime geçildi.
 
- YÖK'ün rasyonel kontenjan politikası, YKS yerleştirmelerinde doluluk  oranlarını önemli düzeyde artırmaya devam etti.
 
- Öğrencilere yönelik yeni burs imkanları sağlandı.
 
- Uluslararası öğrenci sayısındaki rekor artışla, dünyada ilk 10'a girildi.
 
- Ülkeye nitelikli öğrenci çekmeye yönelik düzenlemeler yapıldı.
 
- Yurt içi ve yurt dışına yönelik sanal fuarlar düzenlendi.
 
- Bir Türkiye Projesi olan YÖK 100/2000 Doktora Projesi  geliştirilerek, devam edildi.
 
- Yükseköğretimde dijital dönüşüm çalışmaları yapıldı.
 
- Açık bilim ve açık erişim çalışmaları gerçekleştirildi.
 
- YÖK'ün girişimiyle Yükseköğretim kanununda önemli yasal düzenlemeler  yapıldı.
 
- Türk Yükseköğretim Sistemine ilk defa 'birlikte iş yapma modeli'  kazandırıldı.
 
- Araştırmanın önünü açacak yeni düzenlemeler yapıldı.
 
- Yabancı uyruklu akademisyen istihdamında kalite eksenli düzenlemeler  gerçekleştirildi.
 
- Eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik karar alındı.
 
- Fen ve mühendislik öğrencilerinin sanayi eğitimi için teşvik ve  destek sağlandı.
 
- Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan MYO'lara büyük destek verildi.
 
- Klinik branşlarda (Tıp) uzmanlık dışında ilk defa klinik uygulama  ağırlıklı lisansüstü programlar açıldı."
 

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