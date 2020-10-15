YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

YÖK tarafından, “Bireysel Ödüller” kapsamında “Yılın Doktora Tez” ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler ve çalışmaları, hoca-talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya ehemmiyet verildiğini göstermek amacıyla, doktora öğrencisinin danışman hocası ile birlikte ödüllendiriliyor.

YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?

“Bireysel Ödül” kategorilerinde:

Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde; “Suriye ve Filistin 'de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde; “Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ödül almaya hak kazandı.

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; “Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro - In Vivo Değerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi ödül almaya hak kazandı.

Ödül kazanan Doktora öğrencisi ve danışman hocasına ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

“Kurumsal Ödül” kategorilerinde:

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, “Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” başlıklı başvurusu ile “Atatürk Üniversitesine” verildi.