23 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.819 0.55 EURO 7,7520 0.56
USD 6,8600 0.21 ALTIN 387,630 0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

YÖK 17 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 14:32 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 14:32

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 17 üniversiteye rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 8 Temmuz'a kadar alınacak.


YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve  Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk  Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi  Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik  Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta  Doğu Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve  Yıldız Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak.
 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, rektör adayları için belirlenmiş  olan şartları taşıyan adayların, bugünden itibaren 8 Temmuz mesai saati bitimine  kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.
 

ETİKETLER

YÖK retör seçim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.