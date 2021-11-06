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Yoğun sis nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul (DHA) |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 8:20 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 8:20

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.


İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
 
İDO
08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 
 
08.30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
 
 
BUDO
08.00 
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 
08.30 
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
 
09.30 
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 
09.30 
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
 
10.00 
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
10:30 
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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