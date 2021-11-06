Yoğun sis nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
İDO
08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
08.00
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)