Yoğun sis nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

08.00

08.30

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)