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Yoğun kar yağışının ardından okullar tatil edildi

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 21:39

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi. Valiliğin açıklamasının ardından üniversitede de eğitima bir gün ara verildiği açıklandı


Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle  Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini  söyledi.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de  yarın izinli sayılacak.
 
Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar  yağışı yoğun olarak devam edecek.
 
Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki  günler için  tekrar değerlendirilecek.
 
 
ÜNİVERSİTEDE DE EĞİTİM TATİL EDİLDİ
 
Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği eğitime bir gün ara vermesinin ardından Trakya Üniversitesi de tatil olduğunu açıkladı. Trakya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trakya Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur" dedi.
 
Kırklareli'de eğitime kar engeli
 
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili  olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi. 
 
Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara  verildiğini söyledi.
 
Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından  olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını  belirtti.
 
Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi  bekleniyor.
 

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Edirne kar yağışı okullar tatil edildi Hakan Cırıt
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