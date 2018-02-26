Yoğun kar yağışının ardından okullar tatil edildi

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi. Valiliğin açıklamasının ardından üniversitede de eğitima bir gün ara verildiği açıklandı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek.

Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

ÜNİVERSİTEDE DE EĞİTİM TATİL EDİLDİ Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği eğitime bir gün ara vermesinin ardından Trakya Üniversitesi de tatil olduğunu açıkladı. Trakya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trakya Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur" dedi.