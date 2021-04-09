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Yoğun kar geliyor! Meteoroloji açıkladı, 12 derece birden düşecek
Meteoroloji açıkladı. Yoğun kar yağışı geliyor. O iller için uyarı yapıldı. Kuvvetli olacak, tek tek belirtildi. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu sağanak yağışlı, Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece birden düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç),Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.