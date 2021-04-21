Gazetevatan.com » Magazin » Burak Sergen ile ilgili son dakika açıklaması! Eski eşi duyurdu
Burak Sergen ile ilgili son dakika açıklaması! Eski eşi duyurdu
Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüsle mücadele eden ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen'in, sağlık durumuna dair son bilgiyi eski eşi Işıl Sergen paylaştı. Burak Sergen'in, yoğun bakımdayken entübe edildiği öğrenildi.
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.