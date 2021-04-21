Burak Sergen ile ilgili son dakika açıklaması! Eski eşi duyurdu

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.