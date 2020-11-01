Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'le ilgili yeni açıklama!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ve belirli düzeyde ağızdan beslenebilen Başkan Böcek'e enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

55 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA