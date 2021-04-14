Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama geldi.

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre; doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.