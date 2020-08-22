YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması!

Üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından gözler Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta yapılacak olması nedeniyle adaylar YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sosyal medyada üniversite yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağı iddiaları üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Halis Aygün YKS tercih sonuçları ile ilgili tarih verdi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.