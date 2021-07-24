YKS'ye giren milyonları kapsıyor! ÖSYM yanlış yaptı! Öğrenciler...

YKS'ye giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika açıklaması! ÖSYM’nin Tercih Kılavuzu’nda ön lisansta ek puansız genel sıralamalara yer verildiği için bin 800’ün üzerindeki programda 30 binden 366 bine varan oranda bir sıralama kayması oluştu. Ayrıca ücreti belirtilen bazı bölümlerin puan türü, kontenjanı gibi bilgileri bulunmuyor.

YKS sonrası son dakika açkılaması! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 16 Temmuz ’da yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ücretlerden sıralamalara kadar bir dizi hata tespit edildi. Bunların başında 2 yıllık 9 bin 965 ön lisans programında meslek lisesi mezunlarının ek puanla yerleştikleri bin 800’den fazla programda sıralamaların hatalı girilmesi geliyor. Bu durumu tespit eden Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal, kılavuzda programların ek puanlı genel sıralamasına yer verilmesi gerekirken, ek puansız genel sıralamanın yer almasının tercih yapacak adayları yanıltabileceğini kaydediyor. Bu hatadan dolayı en düşük 30 bin ile en yüksek 366 binlik bir sıralama kaymasının oluştuğunu kaydeden Ünsal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kılavuzda 0,18’lik puan almışlar ama 0,12’lik sıralamayı koymuşlar. En düşük 30 bin ile en yüksek 366 binlik kayma var. Bununla ilgili 1811 bölüm tespit ettim, 8-10 binlik fark olan bölümler de vardı ama 10 binin üzerindekileri referans aldım. ÖSYM, geçmiş yıllarda yayımladığı kılavuzda öğrenci ek puanla programa girmişse gerçek sıralamadaki karşılığını vermiş. Bu yıl ilk kez böyle bir hata var.”

BİLGİLER EKSİK

Kılavuzdaki bir diğer hata da ücret bilgileri yer alan bazı programların puan türü, kontenjanı gibi bilgilerine yer verilmemesi. Örneğin Nişantaşı Üniversitesi’nde Hava Trafik Kontrolü lisans programının ücreti 85 bin TL olarak belirtilirken lisans programlarının yer aldığı Tablo 4’te bu bölümle ilgili bir bilginin olmadığı görülüyor. Kılavuzda bazı vakıf üniversitelerinin ücretleriyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Kılavuzda yükseköğretim programlarıyla ilgili özel koşul ve açıklamalara özet olarak yer verildiğini belirten ÖSYM’nin güncelleyeceği kılavuzda bu hataları düzeltmesi bekleniyor.

KILAVUZ GÜNCELLENECEK

26 Temmuz 2021 tarihine kadar ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak kılavuz, üniversite adaylarına ön bilgi vermek amaçlı o nedenle adayların tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.