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YKS'ye giren milyonlarca öğrenci ve veliyi kapsıyor! Ve başlıyor... Tercihler ile ilgili flaş açıklama!
YKS ile ilgili son dakika gelişmesi! YKS'ye giren milyonlarca öğrenciyi ve veliyi çok yakında ilgilendiriyor. YKS sonuçları açıklandı, üniversite adayları 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl sınavın zor olması ve 180 puan tercih barajına takılan adayların çokluğu tercihleri daha kritik hale getiriyor. YKS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar tek tek açıklandı. İşte tercih yapacak milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren püf noktaları...
YKS ile ilgili son dakika açıklaması! YKS sonuçları açıklandı, üniversite adayları 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Bu yıl sınavın zor olması ve 180 puan tercih barajına takılan adayların çokluğu tercihleri daha kritik hale getirdi.Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımıcısı Doç. Dr. Yelkin Coşkun Diker, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt tercih döneminde öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.