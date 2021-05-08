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YKS ve LGS sınavı ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, tek tek duyuruldu
LGS ve YKS sınavına girecek olan milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için flaş açıklama geldi. Kapanma sürecinde sınava en iyi şekilde hazırlanmanın 15 püf noktası açıklandı. İşte sınavda öğrencileri bir adım öne geçirecek 15 püf noktası...
6 Haziran’daki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık 4 milyon öğrenci ve aileleri artık son virajda. Bir fazla doğruyla sıralamada onlarca kişinin geride bırakıldığı düşünüldüğünde her hafta, her gün, hatta her saatin fark yaratmada önemi büyük. Bir yandan da tam kapanma süreci devam ediyor, dershaneler ve özel dersler durdu ya da on-line’a geçti. Aday öğrenciler ve aileleri kaygılı.