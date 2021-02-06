YKS ücretlerini belediye ödeyecek!

Yavaş, "Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının 2021-YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı. Destekten faydalanmak isteyenler, "forms.ankara.bel.tr/yks2021" adresindeki gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapılabilecek.

HER OTURUM İÇİN 90 LİRA

YKS başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınavın başvuru ücreti başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. AYT, YDT ve TYT olmak üzere sınav ücretleri her bir oturum için 90 TL olacak. YKS başvuruları için son gün 2 Mart olarak belirlendi. YKS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından ve Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleşecek.