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YKS ücretlerini belediye ödeyecek!

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:14 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 12:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek. Destekten faydalanmak isteyenler "forms.ankara.bel.tr/yks2021" adresindeki gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapılabilecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ile  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan sektörlerde  çalışanların üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının 2021-Yükseköğretim  Kurumları Sınavı (2021-YKS) ücretini karşılayacak.    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen  Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşit eğitim ve güzel bir geleceğin her  çocuğun hakkı olduğunu belirtti.
  Yavaş, "Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör  çalışanlarımızın çocuklarının 2021-YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece  hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız." ifadelerini  kullandı.  Destekten faydalanmak isteyenler, "forms.ankara.bel.tr/yks2021"  adresindeki gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapılabilecek.
 
HER OTURUM İÇİN 90 LİRA 
 
YKS başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınavın başvuru ücreti başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. AYT, YDT ve TYT olmak üzere sınav ücretleri her bir oturum için 90 TL olacak. YKS başvuruları için son gün 2 Mart olarak belirlendi. YKS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından ve Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleşecek. 

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