YKS tüyoları! YKS öncesi ne yapmalı?

YKS'ye kısa bir süre kaldı. Üniversite adaylarının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye yaklaşık 2.6 milyon aday katılacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin sınav ile ilgili son hazırlıklarını tamamlamak için önlerinde 10 gün gibi bir süre kaldı. Bu yıl YKS’de radikal bir değişiklik yok. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle sınavda, konu sınırı getirilmiş, 12. sınıf müfredatının 2. dönemi sınav içeriğine alınmamıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) süresi 30 dakika uzatılıp Alan Yeterlilik Testleri (AYT) puan barajları 180’den 170’e düşürülmüştü. Bu kurallar, bu yıl geçerli değil. Adaylar tüm müfredattan sorumlu. TYT’nin süresi 135 dakika, AYT’de ise puan barajları 180 olacak.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'ye konuşan Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal, bir yıl aradan sonra YKS’nin aslına döndüğüne dikkat çekerek, “Sistemde bir değişiklik olmasa da yayımlanacak tercih kılavuzunda üniversite, fakülte ve bölüm kontenjanlarında mutlaka değişiklikler olacaktır. Bazı bölümler kapanabilir, yeni bölümler açılabilir, var olan programların kontenjanları artıp azalabilir” diyor.

‘SEÇİCİ DAVRANIN’

Sınava çok az süre kaldı. Puanları artırmak için son hazırlıklar yapılıyor. Bu noktada Salim Ünsal, adayların yeni konular öğrenmek yerine önceden öğrenilen konularda genel tekrar yapmalarını öneriyor. Bu tekrarların konu çalışarak ve test çözerek yapılabileceğini kaydeden Ünsal’ın tavsiyeleri şöyle:

Sınava kadar reel koşullarda çözülecek tüm denemeler adayın hem sınav deneyimini artıracak hem de hata yapma riskini en aza indirecektir.

Mevcut deneme sınavlarının yanı sıra ÖSYM’nin önceki yıllardaki sınav sorularına bakılması YKS’nin soru formatı konusunda deneyim kazandıracaktır.

Çalışılacak ders ve konularda biraz daha seçici davranmak faydalı olacaktır. Puan getirisi yüksek derslere ve soru çıkma olasılığı fazla olan konulara daha çok zaman ayırmak performansa olumlu yansıyan hamlelerdir.

Sınava dair korku ve önyargılardan arınmak, sınavı normal bir zihinle değerlendirmek, sınav sonrasına ilişkin olumsuz düşüncelerden uzak durmak gerekir.

SINAV ANININ PROVASINI YAPIN

Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta, YKS’ye hazırlıkta kalan zamanda stratejik olarak seçilen konulara çalışılmasını ve değişik soruları görmek için soru çözümlerinin planlanmasını öneriyor. Başusta’nın adaylara tavsiyeleri şöyle:

YKS, bilgi, birikim ve yorumlama becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektirmekte. Bu becerilerin hepsine sahip olsanız bile iyi bir sınav stratejiniz yoksa başarılı olmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle sınav sırasında yapacaklarımızı deneme sınavlarına yansıtabilmeliyiz.

Sınava hangi dersten başlayacağınıza, soru okuma hızına, yapamadığınız soru olursa veya zaman azaldığında nasıl davranacağınıza, soruları bitirdiğinizde geri dönüp hangi derse bakmanız gerektiğine önceden karar vermelisiniz.

“Bu sınavdan şu kadar net yapmalıyım, hata yapmamalıyım vb.” düşünceler yerine zamanı verimli kullanın, etkin bir sınav stratejisi oluşturun ve konu eksiklerini bu sürede tamamlamaya çalışın.

Yeterli çalışma performansını gösteremediğinizi düşünüyorsanız ve konu eksikleriniz fazlaysa sınavda katsayısı en yüksek olan derslerin en çok soru çıkan konularını çalışmak, kalan zamanı verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

Tamamladığınız konulara ilişkin tüm soru tiplerine hâkim olmanız için kaynak taraması yapın. Bu dönemde ağırlık verdiğiniz çalışmaların YKS’de size kazandıracağı artı netleri hatırlayın.

Bazı konuların bazı soru tiplerinde sıklıkla yanlışa gittiğinizi fark ettiyseniz, bu soruları bir yere not edin ve her gün çözümüne bakın. Sıklıkla unuttuğunuz bilgileri her gün göreceğiniz yerlere asın.

Daha kolay ve hızlı bir sürede geliştireceğiniz konu veya soru tipini öne alın. Sınavda sorulma sıklığına da dikkat edin.

Tüm denemelerde gerçek sınav koşullarını yaratın. Soruları kurşun kalemle çözün ve müzik, telefon vb. alışkanlıklarınızdan uzakta olun. Denemelerdeki hatalı sorularınızı belirli bir zaman geçtikten sonra yeniden çözün.

‘ORTA PUANLARDA YIĞILMA OLUR’

Üniversite sınavlarına başvuran aday sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl 2 milyon 607 bin 903 aday ile en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. 2014’ten bu yana sınava başvuran aday sayısının 2 milyonun üzerinde olduğunu kaydeden Salim Ünsal, “Geçen yıl başvuruda az bir gerileme yaşanmış olmasına rağmen her yıl artarak devam ediyordu. Geçen yıldan farklı olarak sınava 170 bin 545 aday fazladan başvurdu” diye konuştu.

Bu yıl sayının artmasında mezun öğrencilerin oranına dikkat çeken Ünsal, şunları söyledi: “Geçen yıl sınava başvurup bir programa yerleşemeyen aday sayısı 1 milyon 515 bin 72’ydi. Bu adaylar bir sonraki yıl mezuna kalanlar olarak tanımlanır. Bu yıl mezuna kalanların başvuru toplamının 1 milyon 651 bin 871 olduğu açıklandı. Mezun sayısındaki artış, toplam başvuruya yansıdı.”

Başvuru sayısının artmasının sıralama bakımından bazı puan aralıklarında sıkışmaya neden olsa bile genel başarıda büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini belirten Ünsal, “Sisteme ekstradan giren öğrenci profilinin başarı düzeyi genel olarak yüksek değil. Sadece orta ve alt puanlarda bir yığılmaya sebebiyet verebilir” dedi.