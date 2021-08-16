Gazetevatan.com » Eğitim » YKS tercihlerinde flaş gelişme! Barajın düşürülmesi ile ilgili bilinen 5 yanlış...
YKS tercihlerinde flaş gelişme! Barajın düşürülmesi ile ilgili bilinen 5 yanlış...
YKS ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Tercih yapacak öğrenciler için açıklama 10 Ağustos’ta yapıldı ve ancak adayların kafaları hâlâ karışık. Kimi puanlarının hemen hesaplanacağını zannediyor, kimi merkezi yerleştirme sonrası programlarda taban puan oluşacağından habersiz. Bu konuda yanlış bilinenleri 5 maddede topladık: