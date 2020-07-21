YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihi yapabilmek için en az kaç puan almak gerekiyor? YKS başarı sıraları ve tercih işlemleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı. 2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihi yapabilmek için en az kaç puan almak gerekiyor? Kimler tercih işlemi yapabilecek? YKS başarı sıraları ve tercih işlemleri...

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından ön bilgi vermek amacıyla yayınlanan YKS kılavuzu tercihler ve yerleştirmeler hakkında bilgi veriyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihi yapabilmek için en az kaç puan almak gerekiyor? Kimler tercih işlemi yapabilecek? YKS başarı sıraları ve tercih işlemleri...

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz 'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercihlerini gerçekleştirebilecek.

2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini yapabilecek.

Adaylar, ön lisans, lisans programlarına; TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirilecek.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

KİMLER TERCİH İŞLEMİ YAPABİLECEK?

Tablo 3'te Ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler. her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası adaylar için önem taşıyor.

2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

YKS tercihlerinde adayların öğrenim görmek istenilen yükseköğretim programlarının tercih listesindeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Adayların kılavuzda yayınlanan programlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloların dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Adayların Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünden en az 150 puan almaları gerekiyor. Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların TYT puan türünde 150 puan almaları gerekiyor. Ancak Devlet Konservatuvarlarının lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmıyor.

Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünden en düşük 800 bininci (800.000), en düşük 800 bininci (800.000), Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 170 puan almış olmak gerekiyor.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nedir?

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA puan türünde en düşük 125 bininci,

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) sayısal puan türünde en düşük 300 bininci,

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 250 bininci,

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 50 bininci,

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci,

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 100 bininci,

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 80 bininci olmaları gerekiyor.

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