YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite tercihinde dikkat edilmesi gerekenler

ÖSYM, 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. ÖSYM 2020 YKS tercih işlemlerinin 6 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli? İşte YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunu yayımladı. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite adayları, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli? İşte YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite adayları, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercihlerini yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

Adaylar, tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilecek.

ÖSYM tercih işleminin tamamlanmasının ardından adayların "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı.

2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak YKS tercih kılavuzundaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten yapacaklar.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

- YKS tercih kılavuzunda yer alan Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

- Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

- 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alıyor. : Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Adayların hangi tablolardan tercih yapılacaksa bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Adayların, okul türü, alan, yaş, sağlık , cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılamadığı programları tercih etmemeleri gerekiyor.

- Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

KİMLER TERCİH İŞLEMİ YAPABİLECEK?

Tablo 3'te Ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler. her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası adaylar için önem taşıyor.

2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

YKS tercihlerinde adayların öğrenim görmek istenilen yükseköğretim programlarının tercih listesindeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Adayların kılavuzda yayınlanan programlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloların dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Adayların Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünden en az 150 puan almaları gerekiyor. Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların TYT puan türünde 150 puan almaları gerekiyor. Ancak Devlet Konservatuvarlarının lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmıyor.

Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünden en düşük 800 bininci (800.000), en düşük 800 bininci (800.000), Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 170 puan almış olmak gerekiyor.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nedir?

- Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA puan türünde en düşük 125 bininci,

- Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) sayısal puan türünde en düşük 300 bininci,

- Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 250 bininci,

- Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 50 bininci,

- Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci,

- Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 100 bininci,

- Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal puan türünde en düşük 80 bininci olmaları gerekiyor.