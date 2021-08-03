Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5- 13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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- YKS tercih tarihleri uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
YKS tercih tarihleri uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
03 Ağustos 2021 Salı - 21:08 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
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