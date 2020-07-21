YKS tercihleri 2020 ne zaman? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabı twitter üzerinden YKS tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim