ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabı twitter üzerinden YKS tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim
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- YKS tercihleri 2020 ne zaman? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS tercihleri 2020 ne zaman? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
21 Temmuz 2020 Salı - 13:59 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 13:59
2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, sorusuna cevap arıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün cevap verdi. ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak."
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