21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.976 0.58 EURO 7,8420 -0.11
USD 6,8550 -0.05 ALTIN 402,490 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

YKS tercihleri 2020 ne zaman? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

21 Temmuz 2020 Salı - 13:59 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 13:59

2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, sorusuna cevap arıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün cevap verdi. ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak."


ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabı twitter üzerinden YKS tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim

ETİKETLER

YKS tercihleri YKS tercihleri 2020 ÖSYM 2020 YKS tercihleri halis Aygün
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.