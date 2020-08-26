YKS tercih - yerleştirme sonuçları 2020 açıklandı! Nasıl bakılır? ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranı (YKS sonuçları)

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiren tercih işlemlerinin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından YKS sonuçları erişime açıldı. Üniversitelerin kayıt tarihlerinin yaklaşması üniversite adaylarının daha da sabırsızlanmasına neden oluyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, 2020 YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler…

Üniversite adayları, ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyordu ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmenin ardından YKS tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercih sonuçlarının açıklanacağını duyurdu. Üniversite elektronik kayıtlarının 29 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek olması öğrencilerin YKS yerleştirme sonuçlarına yönelik heyecanını arttırmıştı. Peki, Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçları sorgulama...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

YKS kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.