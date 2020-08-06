YKS tercih yapma | YKS tercihleri nereden yapılıyor 2020? (ÖSYM tercih yap!)

YKS tercih tarihleri sabırsızlıkla beklenirken, tercih günü geldi. 2020 YKS tercihleri kılavuzda yer alan kurallara göre yapılacak. Öğrenciler YKS tercihlerini yayımlanan tercih kılavuzundaki ön lisans, lisan taban puan ve kontenjanlarına göre yapacak. Öte yandanYKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere önerilerde bulunan Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, ''Tercih yaparken puan yerine sıralamayı değerlendirin'' dedi. 14 Ağustos’a kadar alınacak YKS tercihleri nereden, nasıl yapılıyor 2020? İşte YKS tercih yapma ekranı…

YKS tercihleri başladı. YKS’ye giren adaylar tercihlerini 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, ÖYSM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna ve YÖK Atlas tercih robotuna göre yapacak. Adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte YKS tercih yapma ekranı…

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla tercih işlemleri başlayacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS TERCİHLERİNDE SIRALAMAYA DİKKAT

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Beykent Üniversitesi Rehber Öğretmeni Fadime Ekici Bengü, tüm öğrencilere, tercih listesi oluştururken üniversiteleri hangi yönlerden araştırmaları gerektiğine dair tüyolar verdi. Bengü, Öğrenciler tercih işlemlerini 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek ve toplamda 24 tercih hakkı bulunacak. Öğrenciler bu tercihlerini belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecekler ifadelerini kullandı.

PUAN BARAJLARINA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Fadime Ekici Bengü, Tercih işlemlerinde, öğrencilerin puan barajlarına dikkat etmesi ve tercih işlemlerini buna yönelik gerçekleştirmesi önem arz ediyor. Buna bağlı olarak öğrencilerin TYT puan türünde ham puanda 150 puan ve üstünü alması halinde ön lisans programlarını, AYT puan türünde ham puanda 170 puan ve üstü alması halinde ise lisans programlarını tercih etmesinde bir sakınca bulunmuyor. Öğrenciler özel yetenek gerektiren lisans programlarına yerleşmek ister ise ham puanda TYT puan türünde 150 puan ve üstüne sahip olması gerekiyor'' hatırlatmasında bulundu.

İŞİN UZMANINA DANIŞMAK ŞART

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir maratonun ardından çalışmaların meyvesini toplama zamanı geldiğini ifade eden Bengü, ''Sınava hazırlandıktan sonra, gelecekteki hayatımızın ilk adımları için araştırmalar yapmaya ve süreci dikkatli yönetmeye çalışmanın hep daha zor olduğu da söylenen bir gerçek. Herkes aynı şeyi söylüyor denilen söylemlerin başında da tabi ki işin uzmanına danışmak geliyor'' dedi.

BAZI VELİLER DAHA HEYECANLI

Anne baba ve öğrencilerin tercih sürecini nasıl yöneteceğine dair ipuçlarını aktaran Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, ''Bazı veliler bu dönemde daha heyecanlı, istenilen bölümlerin sıralandığı listelerle görüyoruz. Bu nokta da hazırlanan listelerin öğrenci yapısına ve istediğine ne kadar uyduğunu sorgulamak gerekiyor. Teknik anlamda listelenen bölümlerin doğru listelenip listelenmediğinin de dikkatle üzerinde durulması, bölümlerin artı ve eksi yönlerinin kapsamlı bir biçimde araştırılması gerekiyor'' diye konuştu.

''Öğrenciler açısından bakıldığında, geçirmiş olduğumuz süreç sonrası neresi olursa düşüncesi hâkim olabiliyor, bir anlık bir kararla tüm hayatlarını etkileyebiliyorlar'' diyen Bengü, ''Tamamen bunun aksi, tam manasıyla hedefleri doğrultusunda ilerlemiş ve hedefi için yeterli sıralamaya sahip olan öğrencilerle de bir arada olabiliyoruz. Her iki durumu düşündüğümüzde de işin mutfak kısmı dediğimiz temel noktada, net bir biçimde işin uzmanından bilgi almanın önemi daha da ciddi bir hal alıyor'' ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bu dönemde öğrencilerin kendini tanıması ve istedikleri konusunda net olması gerektiğinin altını çizen Bengü, ''Tek tek süreci değerlendirdiğimizde bu sınavın bir sıralama sınavı olduğunu unutmamalı tercih listemizi özellikle önümüzdeki dönem için, sıralaması sıralamamızdan belli bir oranda yüksekten başlayarak sıralamamızdan düşük yerleri de ekleyerek tamamlamamız önemli. Oluşturduğumuz bu listedeki bölümlerin ayrıntısının neler olduğu dışında üniversitelerin yerleşkelerinin nerede olduğu, burs olanaklarının neler olduğu, özel koşullarının ve ders içeriklerinin neler olduğunun tam manasıyla araştırılmasında fayda olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hatta mümkün ise üniversitelerin tanıtım zamanını takip etmeli, gidilemiyorsa online destek talep edilmeli. Bunun haricinde, ilk tercihler özelinde baktığımızda puan yerine sıralama tercihi yapmamız gerektiğini özellikle atlamamakta ve belirtmekte fayda görüyoruz'' önerisinde bulundu.

ÖSYM BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI