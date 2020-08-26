YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM Başkanı Aygün: YKS sonuçları açıklandı!

Üniversite adaylarının sabırsızlıkla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmenin ardından YKS tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS TERCİH SONUÇLARI ERİME AÇILDI

Üniversite adaylarının meraklı bekleyişi sona erdi, ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıkladı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama:

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 29 Ağustos Cumartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.

YKS kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.