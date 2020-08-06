YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Tercihler 14 Ağustos’ta sona erecek! (YKS tercih sonuçları ne zaman?)

YKS tercih işlemleri başladı. Üniversite adayları bir yandan tercihlerini yaparken, bir yandan da YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemlerinin bugün başladığını hatırlatarak, kayıt işlemlerine yönelik de bilgi verdi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman 2020?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2020? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Soruları da günün merak edilenleri arasına girdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapılabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemlerinin bugün başladığını hatırlatarak, "Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Aygün, tercih sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada ise adayların kılavuzu dikkatlice okuması gerektiğine işaret ederek, "Adaylarımız, tercih edecekleri bölüm/programların özel koşullarına dikkat etmeliler, tercih edecekleri bölüm ve programları belirlerken puana göre değil ,YKS başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.