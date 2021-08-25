Eylül ayına kısa süre kala milyonların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrildi. YKS sonuçlarına göre tercihlerini gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. Üniversite kayıtları ve dersleri Eylül ayında başlayacak. Peki, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

İki milyonu aşkın adayın katıldığı YKS'de tercih döneminin sona ermesiyle birlikte yerleştirme sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Gözler ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül'den itibaren yapılacağı duyurulmuştu. Üniversitelere elektronik kayıtlar 31 Ağustos'ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.