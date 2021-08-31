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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler YKS sonuç sorgulama ekranında!
31 Ağustos 2021 Salı - 7:18 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 7:18
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercih yapan adaylar heyecanla ÖSYM’nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu görme umuduyla adayla sürekli ÖSYM’nin sitesini kontrol ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün geçtiğimi günlerde yaptığı açıklamaya göre üniversite yerleştirme sonuçları bu hafta açıklanacak. YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. İşte, 2021 YKS tercih sonuçları ile ilgili son durum...
YKS tercih sonuçları 20 Ağustos son tercih gününden beri merakla bekleniyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.’ dedi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.